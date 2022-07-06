施匡翹被血腥屠宰動物片段嚇親 8年前決心茹素 (19:05)

施匡翹（Zaina）茹素8年，最近在YouTube開設個人頻道，以素食者身分介紹不同特色素食餐館，分享茹素帶來的變化、心得及遇到的問題。日前她到一間中式齋館拍攝第2集，更走入廚房向大廚偷師學煮兩道素菜：糖醋魚柳及麻婆豆腐，其間遇到搞笑事，Zaina本來一心想親自下廚，但因廚房的鐵鑊又大又重，因安全問題，最後大廚只准她站在旁邊觀摩。

Zaina解釋茹素原因：「8年前我仍在讀中學，無意中看到一條不同動物肉食製作過程短片，好血腥及殘忍，完全被嚇親，睇到第2幕已忍不住哭了出來，太殘忍，我愈哭愈厲害，控制不住，聲嘶力竭地哭，那刻開始，我不要再吃動物，決定茹素。」

她第一時間告訴媽媽，不想再吃肉，施媽媽以為她說笑：「因為我以前好鍾意食肉，一直以為食肉是好正常的事，打邊爐沒牛肉便不屬於打邊爐，但看完短片那刻才知道，原來我們所吃的小動物，背後故事很慘，吃的時候好好味，原來牠們同人一樣有情感，一樣會痛，即時好大決心，第2日開始食素。」

開始茹素時，Zaina遇到不少問題：「以前中學午餐，好喜歡吃雞翼米線，每次好想吃時，想起那段殘忍短片，就會即刻選擇吃豆卜、冬菇、金菇菜、菜。茹素初期，臉上長出好多暗瘡粉刺，亦因為我喜歡游泳曬得好黑，但食素一段日子後，皮膚變得白滑，更變了中性皮膚，臉上的油脂也減退。以前做模特兒開工，不想麻煩大會，會自備乾糧或在家吃飽才去開工，但因為現在多了人吃素，拍劇劇組都會預備素餐飯盒，好多餐廳都會有素菜提供。」

不過她提醒好多人誤會茹素可減肥，但茹素會進食很多米飯等碳水化合物，不但不能減肥，反而會增磅，必須留意分量，並叮囑茹素者要注意補充蛋白質，多吃植物蛋白質，如：豆類、堅果、藜麥、西蘭花、蘆筍等。

（即時娛樂）