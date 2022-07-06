為何是吳秀才？｜徐玄振恨嫁心不變 黃寅燁渴求正能量 (19:17)

由韓星徐玄振﹑黃寅燁及裴仁爀合演的《為何是吳秀才？》大獲好評，連鄭裕玲（Do姐）也在電台節目激讚，該劇在「黃Viu煲劇平台」熱播中。早前徐玄振、黃寅燁及裴仁爀接受「黃Viu」越洋專訪，想不到徐玄振都深受「吳秀才」獨斷傲慢但又善良的性格吸引！

在《為何》中飾演的律師「吳秀才」的徐玄振，擁有無人可接近的幹練專業形象，吳秀才的時尚感造型，連她本人也表示想學習。劇中她要面對一直守護自己的「年下男」黃寅燁，現實中今年37歲的徐玄振早年曾明言有點「恨嫁」，如今事業如日中天，若再在麵包和愛情二揀一，她笑言仍然會選愛情，她說：「因爲要有個能分享快樂的人。」

曾演出《女神降臨》而人氣急升的黃寅燁，今次在劇中所飾演的「公燦」，與徐玄振上演虐心姊弟師生戀，他透露對方與吳秀才完全不同，大爆徐玄振是片場的開心果，他說：「前輩總是讓現場氣氛變得愉快，能夠營造讓所有人加油的氛圍。」

被問到他如果想要在公燦身上學到哪一點？黃寅燁表示希望學習對方在絕望中，也能尋找希望，他說：「我們活在世上，很多時候會遇到困難，像公燦一樣帶着正能量生活的話，應該能智慧地解決困難吧。」

另外，在劇中飾演TK律師事務所太子的裴仁爀，一直暗戀吳秀才，與好兄弟公燦上演三角戀。裴仁爀的角色就是一位「富二代」，為了營造衣食無憂的形象而不惜增肥，他表示增肥絕不簡單！裴仁爀只肥了16磅，但其他演員笑言「在畫面上看不出來」，令他感到遺憾。

裴仁爀在專訪中提到難忘拍攝現場氣氛輕鬆，對於今次的角色是法學院新生，他笑言長時間集中精神坐着學習，十分需要甜點：「一份甜甜的零食，對集中力會有莫大的幫助。」

（即時娛樂）