內地廣電總局抵制過度使用濾鏡 古裝劇美術不可模仿外國風格 (13:55)

楊洋在劇集《你是我的榮耀》中，指甲因濾鏡問題變得模糊。（網上圖片）

內地國家廣電總局近日召開電視劇創作座談會，國家廣電總局黨組成員、副局長朱詠雷在會上提出4點，包括「要堅定文化自信、傳承中華文明，古裝劇美術要真實還原所涉歷史時期的建築、服裝、服飾、化妝等基本風格樣貌，不要隨意化用、跟風模仿外國風格樣式」、「要堅持清新質樸、剛健有力的健康審美情趣，堅決抵制病態整容、『娘炮』審美、過度化妝、過度使用濾鏡」、「要認真把好演員選用關，加強表演指導，以演技和形象氣質與角色、劇情適配為標準，反對以『流量』為標準選用演員」，以及「要堅決抵制收視造假行為，建設規範有序的電視劇收視數據使用機制，維護良好市場秩序和行業生態」。

座談會內容一出，網民即在社交平台搜集近年過度使用濾鏡的內地劇，如劇集《雪中悍刀行》的背景被變成綠色，令男主角張若昀的樣子變得有模糊感，就連髮絲也顯出綠光以營造視角效果。楊洋﹑迪麗熱巴主演的劇集《你是我的榮耀》也因濾鏡問題令楊洋的指甲變得模糊。劇集《只是結婚的關係》中的主角鍾麗麗，樣子被修圖至臥蠶位置也消失，令其樣子變得非常奇怪。她曾忍不住在社交平台說︰「原來離開卧蠶的我長個樣子。」

（即時娛樂）