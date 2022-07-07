盧瀚霆生日 過百神徒尖沙嘴打卡 坐教主小輪兼摩天輪慶祝 (15:27)

一眾神徒在小輪上合照。（陳釗攝）

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo，教主）今天（7日）27歲生日，一班神徒（粉絲暱稱）舉行連串生日應援，包括慈善Pop up Store、免費乘搭天星小輪來回尖沙嘴至中環、與九巴舉辦長者免費乘車日、免費乘坐香港摩天輪，以及超巨型戶外座地LED廣告屏。尖沙嘴天星碼頭及來回中環的小輪亦換上Anson Lo的主題佈置，變身成「教主碼頭」及「教主小輪」。

今早8時起，過百神徒已聚集在尖沙嘴天星碼頭位置打卡，更大叫「教主生日快樂，神徒生日快樂」的口號，又狂影印有Anson Lo肖像的主題巴士。大合照時，他們將Anson Lo不同單曲造型的公仔放在地上一字排開，氣勢十足，並向到場的粉絲派發應援品。

神徒們被問到有什麼話想對Anson Lo時說︰「一起走下去，希望教主可以做自己喜歡的事情，無論有什麼難關都會跟教主一起走下去。」他們表示Anson Lo除了在社交網甫相外，也有透過TG Group跟他們交流，希望教主有時間可再來打卡。

而在中環摩天輪，也有大批神徒冒着炎熱天氣排隊，當中不少人均是在尖沙嘴打卡後，再坐小輪到中環。

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（即時娛樂）