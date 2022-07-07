21克公寓｜陳敏兒剖白對智叔離世感受 讚囝囝變溫柔孝順感幸福 (17:11)

由阮小儀和陳健安主持的ViuTV節目《21克公寓》，明晚（8日）播出的一集，邀請已故藝人廖啟智（智叔）的遺孀陳敏兒和二兒子文信前來分享。智叔因胃癌離世，陳敏兒坦言當時毫無心理準備，所以衝擊十分大。

她指智叔在發現患癌前，每天都去跑山，十分健康。及後智叔因腸胃不適而到醫院檢查，陳敏兒說：「嗰日檢查之後，醫生即刻通知係胃癌，擴散咗去個肝，佢只得返1個月時間。點想像到3個禮拜前，一個咁健康嘅人去跑蚺蛇尖，3個禮拜後就同我講，佢得返1個月命？」

陳敏兒表示因為智叔從來沒想過自己這麼快就要離開，得知病情後亦備受打擊，一度沒法接受，不過隨後智叔積極樂觀抗癌，更笑言好想看到兒子們的婚禮。

陳敏兒分享有日智叔提出一個要求，希望太太和2個兒子，可以寫下一些肯定他的說話，陳敏兒和兒子分別寫下肯定智叔的說話。

她指在醫院讀出手寫信，將內心對智叔的肯定說出來時，感覺難忘，「我覺得總結佢人生嘅時候，人係好重要。如果能夠肯定佢嘅話，佢會覺得無悔」。陳敏兒憶述因智叔注重自己形象，當時堅持不讓朋友到醫院探訪，因此，她廣邀相熟朋友拍下短片，分享與智叔相處難忘的回憶，作為他的生日禮物。

陳敏兒說：「喺智叔在生嘅時候，同佢一齊回顧曾經相遇美好嘅時刻；而智叔因應着每一位朋友嘅分享，其實對佢嘅生命係一個肯定。」

文信分享當時爸爸智叔在病房時，叮囑他和哥哥一定要代為好好照顧媽媽。文信指現在與哥哥學會承擔責任，好好保護家人。陳敏兒亦讚文信孝順和溫柔，因兒子的改變，現時感到十分幸福。

（即時娛樂）