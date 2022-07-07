神探大戰｜蔡卓妍嘗試多個第一次 憶公路飛車險象環生：差啲撞死劉青雲 (18:03)

由劉青雲、蔡卓妍（阿Sa）、林峯、陳家樂、湯怡、何珮瑜等合演的英皇電影《神探大戰》，將於本月21日（周四）開畫。戲中阿Sa化身女幹探陳儀，阿Sa表示《神》片令她嘗試出道以來許多個第一次。

阿Sa欣賞韋家輝導演的作品，之前曾合作《鬼馬狂想曲》，但接觸並不多，直至今次《神》片，阿Sa高呼大開眼界，她說：「因為韋導演是一個精益求精到不得之了的人，他的劇本是很神秘的，接拍這部戲時候，我只知道自己演什麼角色與簡單故事，所以每一日開工都好刺激，來到現場才知道需要做什麼，『哦，今日要跳樓呀？OK呀』，場場戲就像在玩極限運動一樣，要不是跑樓梯，就要游水，需要的體力非常大，拍完這部戲，我覺得自己的身體也好了。」

阿Sa拍過不少打戲，吊威也可謂家常便飯，但今次拍《神》片，阿Sa坦言猶如進入另外一個世界，初嘗許多前所未見的體會，她說：「我從未試過跳海，全身化一個特技妝，每次要花6至8小時，然後要走一條很臭的渠，那條渠真是『包羅萬有』！還有無數的爆破場面，有些真的很貼近，就在自己身旁，回家後會發現身上有損傷，雖說不是什麼大傷，但可想而知，現場有多少東西在爆呢？還有在廟街跳樓，跳樓不是沒有試過，但在廟街，好多人在樓下看。」

戲中的陳儀角色，長時間處於懷孕狀態，阿Sa花了不少時間，觀摩孕婦舉止，她說：「我真的要上YouTube看了很多很多片，一個孕婦應該是怎樣的？生產過程中有少少不順利，又會是怎麼樣？」

拍攝飛車場面時，阿Sa才冒出一身汗，有面對生死關頭的感覺，她憶述：「坦白說，要我駕車已經是很難的任務，雖然我有車牌，但很少駕駛，加上對機械運作不甚了解，今次卻要像個賽車手，有一場，我真的差點在公路上撞死了青雲！」

阿Sa肉緊表示：「既要駕駛，又要演戲，甚至看不到倒後鏡，因為裝了燈，左右兩邊的倒後鏡，我看得好勉強，一轉彎，差點就要撞上另一架車！驚魂未定地再駕了一陣子，又幾乎cut線撞車，我完全沒作聲，青雲也很安靜，然後停在紅綠燈，我望着他，有點心虛，他看着我，彼此對望，爆笑！在我們車子前面是crew車，車內的工作人員看我們爆笑，他們又爆笑，因為他們目睹整個案發經過，我差點撞死個影帝，好驚呀！」

以往接到一個劇本，阿Sa必定做足功課，處理好角色的不同層次，這次要迎合韋導演即興式的拍攝手法，難免有些徬徨不安，她剖白心情：「頭1個月真的頗擔心，好像沒有方向，韋導演平時不太說話，拍完一個鏡頭，又不會跟你說好還是不好，直至有一天拍完一場戲，導演走過來跟我說『做得好好，好像一個女神探』，那一刻即刻鬆晒，青雲哥也很好，有一天給了我一些鼓勵，之後幾個月就舒服晒！」

（即時娛樂）