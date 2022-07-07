肥媽新冠肺炎康復 出關開工中氣十足 呻家中隔離悶到死 (18:35)

68歲肥媽（Maria Cordero）上月24日在社交平台自爆染疫，出現頭痛、發燒、咳嗽及氣喘症狀。雖然她頭兩天非常辛苦，但第6日的快速測試結果已變成一條線，拍片時連講3分半鐘說話也沒有咳嗽，康復速度快。肥媽日前（5日）正式出關開工，她對住鏡頭大叫：「嘩，放監呀今日，起碼今日可以開工！嘩！辛苦到呀，困住喺屋企嗰兩個禮拜想死！」

肥媽透露在家隔離的這兩星期，她除了將全屋上下及所有物品消毒，還天天煮飯、執屋。她說︰「呢兩個禮拜係我人生中最悶嘅假期，悶到死！最初不敢出去，連啲狗都唔見得。到一條線啦，又話唔好行出街先。啲狗都陪我一齊『坐監』，呢兩個禮拜未出過街。」肥媽表示連好友黑妹（李麗霞）也被迫留在家「隔離」︰「因為個個見到我就見到佢，我中啫，佢都唔敢見人，啲人唔敢見佢呀！」黑妹透露她這兩個星期在家中行來行去。

肥媽自言最近的防疫意識的確是鬆懈了︰「以前人哋一埋嚟，我哋食嘢都即刻戴口罩，最近真係鬆咗。我真係嗰廿分鐘，人哋埋嚟傾咗一陣間咋嘛。真係㗎，我哋自己人就唔戴口罩，總之人哋一埋嚟同你傾偈，記得戴口罩，尤其是依家好多人喺外國返嚟。冇辦法㗎啦，嚟緊7月、8月、9月都會好上升。唔好諗住中咗、打咗針就唔會中，中都冇所謂，我初初驚呀，未中過嘛，你明唔明呀，好鬼驚㗎嘛！因為有打針呢，所以我哋冇事，OK嘅。」

（即時娛樂）