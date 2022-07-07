市民神徒放工時間湧尖沙嘴碼頭賀教主誕 警方開廣播呼籲避免聚集 (18:48)

不少神徒在放工時間湧到尖沙嘴碼頭打卡，現場有大批警察維持秩序，並開廣播呼籲市民避免聚集。（鍾一虹攝/Ig圖片）

今天（7日）是MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）的27歲生日，一班神徒（粉絲暱稱）舉行連串生日應援，不少市民及神徒在尖沙嘴「教主碼頭」打卡，並在超巨型戶外座地LED廣告屏拍照留念。

由於正值放工時間，不少市民和神徒前往尖沙嘴碼頭，有神徒圍住肖像巴士拍照，亦有巴士為避開市民，車身撞向柱墩。不少警察到場維持秩序，亦有警車開廣播，呼籲在天星碼頭聚集人士拍照後要盡快離開，避免聚集。

同時亦有警員拿着大聲公呼籲，並驅散圍觀Anson Lo肖像巴士的市民，令大批神徒感到掃興，有在場警員表示：「唔係阻你哋影相，但請你哋返上行人路。」有市民向警員表示：「冇話你唔啱，理解嘅，但請你講嘢語氣低調啲。」Anson Lo在今天近6時於Ig限時動態窩心呼籲：「天氣時好時壞，大家小心呀！」

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（即時娛樂）