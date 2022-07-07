與陳曉華再合作默契十足 何廣沛爆拍檔大頭蝦多甩漏 (19:05)

無綫劇集《回歸光影頌》明晚（8日）播出最後一個單元《曙光》，下周一（11日）起同時段將連續3星期播放一連15集的《回歸》。單元劇《曙光》是《回歸》的前傳，由何廣沛、陳曉華、白彪、李成昌、楊玉梅及楊證樺等主演，羅樂林作特別演出。

故事講述青梅竹馬的區耀祖（何廣沛飾）及鄧麗娟（陳曉華飾）原是恩愛夫妻，因為麗娟的無私付出，耀祖由員工躍升成粵德居老闆，自此二人同心為菜館及員工打拼。可惜，因為麗娟一個錯誤決定，再加上金融風暴，耀祖、麗娟的婚姻及粵德居均面臨考驗。由於耀祖為人老實、樂觀富有正義感，粵德居在逆境中依然贏盡街坊支持，一班伙計亦對耀祖有情有義，主動減薪，甚至拿出積蓄助耀祖渡難關。耀祖最終因為「一蚊雞」為菜館種下了奇蹟一般的命運逆轉，關鍵人物是身分神秘的羅樂林。正當以為雨過天晴，麗娟因為一個謊言與耀祖漸生裂痕…

繼《異搜店》後再與陳曉華合作，何廣沛說︰「我們默契十足，曉華私底下是個大頭蝦，我需要像哥哥般照顧她。她有很多甩漏，會弄污戲服、帶漏嘢，失驚無神不見了東西要你幫她找，會好勞氣和激心，但不忍心嬲她。」陳曉華透露與何廣沛會互相鼓勵︰「雖然我們平日嘻嘻哈哈，但無論是拍談情戲或吵架戲，也不會忍不住笑。對方NG的時候，我們都很自然地給對方一個鼓勵的眼神，很有並肩作戰的感覺。」

（即時娛樂）