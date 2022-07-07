陳煒恨跟「女兒」炎明熹再拍劇：佢一點就明而且感情豐富 (19:20)

郭晉安（安仔）、陳煒（煒哥）、吳偉豪、游嘉欣、周嘉洛及林正峰等，今天（7日）到尖沙嘴出席劇集《回歸》宣傳活動，有份客串的汪明荃（阿姐）亦現身支持。

安仔和陳煒期待劇集出街，安仔表示《回歸》戲味濃厚，當中有很多令觀眾共鳴橋段，例如經歷沙士與金融風暴等，又向大家推介劇中經常播的歌曲《分分鐘需要你》，他聽完都覺得有共鳴。

陳煒則大讚炎明熹（Gigi）所唱的主題曲《一水兩方》，每次聽到都勾起不少拍攝時的畫面和回憶。兩人曾在《青春本我》演母女，陳煒坦言很想再與Gigi合作，她說：「唱歌就不敢高攀，但演戲上我可以教導她，Gigi是聰明女仔，一點就明，而且感情豐富。」

至於出過唱片的安仔則表示，現在歌癮只限登台。問到會否再唱劇集主題曲？他笑說：「今次煒哥不唱，否則可以一起唱，不過時下年輕人唱歌技巧很高、很精緻，我們還是做欣賞者好了。」

陳煒被爆與醫生男友陳國強重新入紙排期註冊，她透露婚禮9月底舉行，簡單為主，也不緊張，反而最近搬屋更令她緊張。問到會否擺酒？她表示就算擺酒都是很簡單，請幾十個好朋友食餐飯。

吳偉豪和游嘉欣劇中飾演情侶，笑指終於擺脫林正峰，游嘉欣直言興奮：「這是我第一套不用跟他演情侶的劇集，跟吳偉豪首次合作很有新鮮感和火花，監製也說出來的效果很好。」吳偉豪則笑言：「合作多幾次可能又無火花了。」兩人稱劇中沒有親熱戲，最難忘是一場醉酒戲，嘉欣要送喝醉酒的吳偉豪回家，這已經是最親密場口，嘉欣說：「他真的整個身體放軟挨下來。」

（即時娛樂）