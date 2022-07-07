「教主」27歲生日 姜濤讚盧瀚霆努力：一直默默向你學習 (21:09)

壽星仔Anson Lo在社交網貼了日前到尖沙嘴及旺角打卡的照片。（Ig圖片）

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）今天27歲生日，近日他和其他隊友加緊綵排紅館演唱會。姜濤今晚在Ig限時動態貼了和教主合照，他留言：「永遠比我們所有人都要努力，真的很佩服你，一直默默地在向你學習，Anson Lo，祝你生日快樂！」

至於MIRROR御用排舞師Rock Sir，亦在社交網貼了MIRROR為教主賀壽的合照，Rock Sir寫道：「教主生日快樂！每次見到Mirror 12子集合一齊，除左夾雜着歡笑聲之外，總會令我覺得充滿力量！距離演唱會原來已經不足三星期，最後階段要繼續爆發小宇宙！一定可以嘅，鏡仔加油！」邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）和李駿傑（Jeremy）都有貼相賀教主誕。

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（即時娛樂）