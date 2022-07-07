好滋味｜蔡和平負責策劃 林建明做主持拉埋姜卓文一齊玩 (22:45)

網上直播節目《好滋味》集合資訊飲食節目與賣貨平台於一身，此節目是由「歡樂今宵之父」蔡和平策劃的Live Show，並撮合了林建明（大姐明）與姜卓文（John）相隔25年的驚喜合作機會。

繼1994年亞視《今日睇真D》後，大姐明今次再度主持直播節目。她自爆視蔡和平為偶像，對方邀請她主持《好滋味》，她沒有多考慮便答應以作支持，「蔡生構思這個節目很有趣，結合了以前《歡樂今宵》及《今日睇真D》的元素，會發放很多有用資訊給觀眾，同時又有現在最興的直播賣貨，相信此節目的效果會很好玩，帶給觀眾正能量及很多靚貨」。大姐明直言抱着開心好玩的人生觀，希望為社會帶來歡樂與正面信息。「不過我覺得新節目需要一位年輕主持，加入年輕人角度去分享，於是就諗起卓文，叫埋他一齊玩」。

原來於1995年在加拿大出生的姜卓文，2歲時他曾跟爸爸姜大衛及媽媽李琳琳一起接受大明姐的節目訪問。姜卓文說：「今次是難得機會跟大姐明這位前輩合作，因為入行後嘗試過不同演出，例如唱歌、拍劇、演舞台劇等，直播節目卻未試過，感到很新鮮，想試一下，所以大姐明邀請我便立即答應做主持。」他笑言自己也是嘴刁之人亦喜歡下廚，因此有機會主持飲食節目品嘗到不同優質食物，「自肥」滿足胃口之餘，同時亦可推介給觀眾，一舉多得。

《好滋味》已於7月2日開始，逢星期一、三及五晚上9時30分開始直播，於facebook和YouTube同步直播，最快8月會於內地電商平台同步直播，成為首個中港跨境直播賣貨節目。

（即時娛樂）