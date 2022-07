傳陳卓賢脾氣問題遭公司半雪藏 經理人花姐︰流言蜚語在智者耳中消失 (14:01)

男團MIRROR陳卓賢(Ian)被指因脾氣問題遭公司「半雪藏」。

報道指他經常向合作伙伴發脾氣,拍攝《無限斜棟有限公司》時就曾跟女友盧慧敏在化妝間激烈爭吵。去年拍攝MIRROR團歌《WARRIOR》MV時,Ian發現隊友穿錯其服飾後即場發脾氣,拍完後更將歌衫掟落地。有指事件驚動公司高層,MIRROR經理人花姐(黃慧君)曾代他道歉。有指公司一直不滿Ian的態度,礙於MIRROR將於月尾舉行紅館演唱會,為免影響團體工作,決定將Ian「半雪藏」,冷待其新歌宣傳,又削減他在劇集《季前賽》的戲分,由呂爵安(Edan)補位成為「男一」。報道亦指Ian其實一直不忿被公司冷待,認為公司偏心,將資源集中在姜濤及盧瀚霆(Anson Lo)身上。

花姐今日在Instagram限時動態上載寫有「GOSSIP DIES WHEN IT HITS A WISE PERSON'S EARS.(流言蜚語在智者的耳中消失)」及「 GAME OVER(遊戲結束)」字句的圖片,借圖片否認傳聞。Ian則上載寫有「You won't always be motivated, so you must learn to be disciplined.(你不會總是有動力,所以你必須學會自律)」的灰底白字圖片。

