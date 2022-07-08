傳陳卓賢脾氣問題遭公司半雪藏 經理人花姐︰流言蜚語在智者耳中消失 (14:01)
文章日期：2022年07月08日
男團MIRROR陳卓賢（Ian）被指因脾氣問題遭公司「半雪藏」。
報道指他經常向合作伙伴發脾氣，拍攝《無限斜棟有限公司》時就曾跟女友盧慧敏在化妝間激烈爭吵。去年拍攝MIRROR團歌《WARRIOR》MV時，Ian發現隊友穿錯其服飾後即場發脾氣，拍完後更將歌衫掟落地。有指事件驚動公司高層，MIRROR經理人花姐（黃慧君）曾代他道歉。有指公司一直不滿Ian的態度，礙於MIRROR將於月尾舉行紅館演唱會，為免影響團體工作，決定將Ian「半雪藏」，冷待其新歌宣傳，又削減他在劇集《季前賽》的戲分，由呂爵安（Edan）補位成為「男一」。報道亦指Ian其實一直不忿被公司冷待，認為公司偏心，將資源集中在姜濤及盧瀚霆（Anson Lo）身上。
花姐今日在Instagram限時動態上載寫有「GOSSIP DIES WHEN IT HITS A WISE PERSON'S EARS.（流言蜚語在智者的耳中消失）」及「 GAME OVER（遊戲結束）」字句的圖片，借圖片否認傳聞。Ian則上載寫有「You won't always be motivated, so you must learn to be disciplined.（你不會總是有動力，所以你必須學會自律）」的灰底白字圖片。