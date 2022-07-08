簡淑兒被麥大力上天下海追求感動 兩人拍拖逾1年曾鬧大交 (15:31)

剛離開無綫的簡淑兒（Jessica）早前接受林柏希網上節目《月傾會》訪問時，表示入行10年決定離開Comfort Zone（舒適圈），看看自己能否有更多進步。Jessica回憶初入行曾被同事指她冇名銜、冇讀過藝訓班及演藝，亦冇後台，問她自覺憑什麼在這行發展。Jessica哽咽地說︰「我好想可以同佢講，我憑咩呢？就係憑我真係好鍾意呢一行，同埋我真係唔肯放棄囉！好想話畀大家聽，如果你真係好鍾意嘅話，你就去做。」

Jessica否認出身富貴︰「我真係唔係好有錢，屋企人就算搵幾多都好，都同你冇乜關連，因為你都要有你自己嘅生活，冇理由一世靠屋企。」她回憶當年在美國讀書被欺凌，曾被人剪頭髮及推落樓梯，性格自此變得內向，家人想她參選港姐增廣見聞，但沒想過她會一直留在娛樂圈工作。除了有錢女傳聞，Jessica多年來也被整容傳言纏身，她沒好氣地說︰「由我一入行到依家，選完港姐出嚟就已經咁講。我已經答過無數咁多次，唔想再答喇！如果要繼續講，我當然控制唔到，但係我選擇唔會再答呢個問題。」

與男友麥大力拍拖超過1年，Jessica回憶當日跟他發展時，他上天下海乜都做齊。她說︰「我問佢有冇興趣去行山，因為我係夜晚去行，跟住就去潛水，仲有一次就係我去捐血！行山嗰次，佢本身諗住女仔行山都係行下啫，但係嗰次我哋攞埋繩去爬，跟住佢就刮損咗！佢話如果佢上山下海都追唔到呢個女仔，都唔知仲有乜可以做，我聽完都覺得有少少感動。」Jessica透露兩人拍拖以來也曾吵架，最激烈一次是她的手機沒訊號，麥大力找不到她，兩人接着吵起來。Jessica說︰「因為佢擔心，但我嘅性格就覺得，我都唔知你打畀我，唔關我事㗎！」Jessica與麥大力均沒對方的電腦、手機密碼，因此不存在互Check的情况。她說︰「我從來都冇睇過佢電話，唔好話Check，就算佢玩緊電話，我連望都冇望！」

（即時娛樂）