童時愛上你｜楊卓娜與吳家樂3度演夫妻不覺悶 (16:17)

無綫劇集《童時愛上你》昨晚播出第9集，楊卓娜飾演的Elsa與吳家樂飾演的Rock雖然貌合神離，卻在網上以「扭計俠」及「小女鞋」身分相處融洽。Rock一早知道Elsa就是「小女鞋」，仍保守秘密繼續接觸「小女鞋」尋求慰藉。隨着Elsa嗌離婚，Rock終於鼓起勇氣向Elsa自揭「扭計俠」身分。Elsa知道真相後未能接受，更喊住怒摑Rock，斥對方明知她對「扭計俠」有感情卻一直隱藏身分，令她因感情與婚姻之間的矛盾而內疚。Rock哭着跪求原諒，Elsa推跌Rock以扭計骰砌成的肖像畫後憤然離去。

楊卓娜在這場戲中的表現獲觀眾讚賞，她歸功於劇本出色︰「啲爆喊戲都係跟住劇本去做，只要放鬆自己投入個角色就OK，完全冇刻意諗啲傷心嘢。劇本好，令我情緒推動好自然，對演員嚟講係好大幫助。」雖然角色情緒起伏大，楊卓娜未有將負面情緒帶回家︰「咁多年嚟都冇試過，可能未遇到過真係好精神分裂嘅角色。」吳家樂為演好「扭計俠」花了不少工夫，監製廖晉碩透露家樂知道角色擅長玩扭計骰後便開始在家中苦練。

楊卓娜表示與吳家樂的決裂戲令她印象深刻︰「嗰場戲令我好崩潰，同埋我要推跌嗰幅肖像畫，幅畫係公司嘅美指同道具部用咗好多時間同埋好多粒扭計骰砌出嚟，推跌幅畫真係好心痛。我真係好鍾意幅畫，嗰刻我真係有啲崩潰，覺得好對唔住公司道具部嘅同事。」據知，這幅楊卓娜扭計骰肖像畫共用了672個扭計骰，而每個扭計骰要扭成所需圖案約耗時20分鐘，即共用了約224小時製作。提到第3次與吳家樂演夫妻，楊卓娜說︰「嚟緊有套劇又係同佢做一對，但因為每次嘅角色同埋發揮都好唔同，一定唔會令到觀眾有悶嘅感覺，係有新鮮感同埋有趣嘅。」

（即時娛樂）