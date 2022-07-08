吳君如獲真蘇媽頒發民選影后獎 自爆三喜臨門心情激動 (17:12)

早前已公布賽果的第五屆《MOVIE6全民票選電影大獎》，近日頒發獎項予《媽媽的神奇小子》團隊，包括「最佳電影」、「最佳導演」尹志文、「最佳男主角」梁仲恆、「最佳女主角」吳君如、「最佳男配角」馮皓揚、「最佳電影海報」的設計師曾覓，以及憑《梅艷芳》獲「最佳女配角」的廖子妤。

《媽媽的神奇小子》橫掃6獎成大贏家，大會特意安排電影靈魂人物之一的真「蘇媽」蘇韓小貞擔任頒獎嘉賓。民選影后吳君如說︰「最大感受是電影獲得大眾喜愛而得到各獎項，感謝各位投票的觀眾。」民選影帝梁仲恆最想多謝君如及導演讓他有第一次拍電影的機會，更成為民選影帝。「最佳男配角」馮皓揚簡單一句「無大家，無我」，表現了《媽媽的神奇小子》團隊精神。導演尹志文表示：「好開心，因為是全民投票，證明很多觀眾喜愛！」海報設計師曾覓獲君如大讚，全因能捕捉各演員情緒最激動的一刻。

君如被問到電影獲得多個民選獎項以及她成為奧斯卡評審的感受時說︰「當然很高興和激動，這兩樣都是很大的榮譽。其實我因為疫情在家中苦練鋼琴，剛考到鋼琴兩級的成績亦屬榮譽之一，所以最近可以說是三喜臨門！」她希望同行繼續共勉，強調要熱愛電影才可以拍出好電影，又呼籲大家繼續支持香港電影，要支持《闔家辣》。

「最佳女配角」廖子妤自言到領獎一刻才感到實在，說對上一次得到演員獎項已是讀書時代得過的「最佳女演員獎」。被問到往後想挑戰什麼角色時，她說︰「希望有機會演視障人士，因為我過往演戲時獲得的讚賞多與眼神有關，如不能靠眼神演戲，絕對是一個大挑戰。」廖子妤又希望有機會演一代粵劇名伶任劍輝。

（即時娛樂）