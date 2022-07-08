41歲關智斌自爆有中年危機 狂吃保健品 晚晚塗黑白頭髮 (19:23)

卸任在即的應屆港姐亞軍梁凱晴、冠軍宋宛穎及季軍邵初，讚今屆候選港姐質素好、學歷高。（林蘊兒攝）

關智斌（Kenny）昨晚出席活動時，稱已拍竣新片《海關戰線》，小休一會後再為另一新戲開工。提到他在《海》片中有不少動作戲，又要坐船出海拍攝，Kenny慶幸平日常滑水，故上船拍戲也不會暈船浪。他說︰「有次出海拍戲近5小時，船身搖晃得幾厲害，幸我頂得住沒有嘔，上岸後才有少少暈。謝霆鋒身形好弗，騷肌戲就交給他，我無謂班門弄斧。」

雖然被網民讚樣貌身形保持得好，41歲的Kenny自爆有中年危機︰「其實要維持也困難，畢竟人到中年，已4字頭，新陳代謝比從前慢。我晚晚要自己動手將白髮塗黑，又狂吃骨膠原和保健食物。」容祖兒、Twins擁凍齡外表，Kenny笑言︰「可能與她們一直保持20多歲時的低能心境有關。」

卸任在即的應屆港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴及季軍邵初，讚今屆候選港姐質素好、學歷高。邵初喜歡16號敖嘉揚，讚她樣子甜美；梁凱晴則指14號梁超怡笑容似韓星孫藝珍。兩人分享參選貼士︰「每日都飲薏米水或齋啡可去水腫，飲檸檬水則有助美白皮膚。雖然要節食減肥，但不能捱餓，否則沒力氣應付密集訓練，參選時要吃很多飯。」今屆港姐未能按原定計劃到日本拍攝外景，宋宛穎說︰「疫情未穩，但決賽夜能上紅館舞台一樣開心。」

（即時娛樂）