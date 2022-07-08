陳穎欣拍廣告施髮術 性感露肩洗頭 (20:20)

陳穎欣 （Yanny）早前為家用染髮產品廣告，變出不同髮色。近日她再次施「髮術」，「添食」為該品牌的護髮系列拍攝新一輯廣告。拍攝當日，Yanny換上多個造型展現氣質一面，整個拍攝長達20小時。對於「秀髮」獲客戶「賞識」，Yanny說非常開心，她自言平時好愛惜頭髮，女仔不單止要護膚，頭髮都要保養。

Yanny造型主要以露肩及背為主，亦有性感低胸裝及圍毛巾，營造在家中洗頭的畫面。她覺得造型不算好大膽，可能服裝望落比較單薄，要黐多些膠紙，但主要影個背脊，希望感覺個頭髮好順滑，給人感覺好有氣質，好柔順的感覺，她做足安全措施不擔心。

其中一幕要即場洗頭，Yanny坦言首次在這麼多人面前洗頭，有點怕醜︰「這一幕好特別，直接在攝影棚拍，駁一個花灑出來，不過始終不是在浴室拍攝，要好小心，周圍好多電掣同攝影機器材。她透露當時出現小意外，最後有驚無險。她說︰「當準備開花灑試水溫時，水就爆曬出來，但好彩工作人員事前做足防濕措施，又將我用毛巾包住，我毫無損傷，亦無被噴到一身水，好快可以繼續拍攝。不過這個鏡頭拍攝好講究，因為水要射中頭髮又不能射到鏡頭，花不少時間，今次拍攝非常難忘。」

長達20小時拍攝，Yanny轉最後的造型時，攰到在化妝枱睡著。不過她指髮型師比她更辛苦︰「好似拍攝用髮膜的鏡頭，為求完美，花不少時間，髮型師就要來回不斷幫我吹乾頭髮，再去拍攝其他造型相，非常感謝他。」

（即時娛樂）