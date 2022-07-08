李靚蕾發聲明否認藐視法庭 稱請求獲准 王力宏經理人反駁 (22:44)

王力宏去年底宣布離婚後，被前妻李靚蕾連環大爆私生活混亂，令形象盡毀，他公開道歉並暫時退出娛樂圈。不過之後王力宏與李靚蕾多次隔空罵戰，風波不停，其後停戰但他們的離婚官司仍繼續。

昨日有網民稱發現王力宏與李靚蕾在紐約的離婚案件有最新進展，網上流傳指李靚蕾因未提交王力宏出軌證據，被法官判決藐視法庭，或會遭到罰款，將強制執行王力宏的應有權利。李靚蕾對有關傳聞，昨晚透過律師在微博發出聲明，斥有人散播不實謠言。聲明內容：「對於今（昨）日有心人士透過媒體、公眾號、網軍大肆渲染李靚蕾小姐被法官判決藐視法庭，以及王力宏先生在紐約法院的聲請獲准等消息，均非屬實，特此澄清。事實是，紐約法院經過審理後以判決駁回王力宏先生提出之所有要求，而李靚蕾小姐之請求均獲准。近幾個月來，有心人士透過網軍及媒體不斷散播不實謠言，操弄輿論風向。」並指有部分媒體顛倒是非黑白，捏造不實判決結果，均已觸法且侵害李靚蕾小姐之名譽權。特此籲請各媒體與網友，立即停止散布未經查證之不實言論，否則必將依法追究。

王力宏的經理人公司回覆台灣傳媒：「紐約法院判決僅是有關管轄權，並不涉及實質爭議的判定。也沒有對方所聲明的『均獲准她的訴求』，這點我們也很無奈。」繼續各執一詞。

王力宏好友歌手王宏恩今日在台灣宣傳新專輯，透露跟王力宏有聯絡，互相鼓勵。他說之前見王力宏消瘦不少，但心情不錯。他傳歌曲《被你擁抱著》鼓勵王力宏，對方聽後好感動，傳短訊感謝他。

（即時娛樂）