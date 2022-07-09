日本動畫《角落小夥伴》Apple TV+上架 (18:18)

日本動畫電影《劇場版 角落小夥伴：魔法繪本裡的新朋友》2019年在日本上映時，收14.5億日圓（約8400萬港元），續集《劇場版 角落小夥伴 藍色月夜的魔法之子》上月23日在港上映。這套動畫不止深受小朋友喜愛，更被指是「給大人看的催淚作」。《劇場版 角落小夥伴：魔法繪本裡的新朋友》近日在影視串流平台Apple TV+上架，可以48港元購買、38港元租看。故事講述⼀眾性格特別的角落小夥伴，在咖啡店地下室發現魔法古老繪本，將他們吸進繪本世界，還變成桃太郎、小紅帽及賣火柴的女孩等童話故事主角。正當小夥伴不知所措，卻遇見了「小灰雞」，為了幫這名孤零零的新夥伴尋找回家的路，小夥伴決定勇敢走出角落，踏上奇幻冒險之旅。

另外，《汪汪隊立大功大電影》、《波士BB 2細祖》、《比得兔 2 走佬日記》及《太空也入樽：改朝換代》，均以48港元發售及38港元租看。另外本月8日至18日可於Apple TV+免費收看美劇《跳出家鎖》首季，該劇由《最爆伴娘團》露絲拜恩（Rose Byrne）主演，講述1980年代美國加州一名靚太變成健康舞明星的奮鬥故事。

（即時娛樂）