曾展望棄做會計在娛圈發展 目標演令媽媽為他自豪角色 (23:15)

曾展望（右一）在《愛•回家之開心速遞》的演出成功入屋。（網上圖片）

曾展望（GM）主持J2節目《#後生仔傾吓偈》為人認識，近年獲得不少演唱出機會，主持兒童節目《Think Big天地》，又參演劇集《逆天奇案》、《星空下的仁醫》、《金宵大廈2》、還有處境劇《愛•回家之開心速遞》。最近他還跟陳浚霆、焦浩軒，拍檔主持節目《巴打秘景遊》。

24歲的GM在理工大學主修會計，無心插柳獲邀請加入《後生仔》，初時簽約視作兼職，漸漸對演戲有興趣。當時媽媽認為做會計或政府工收入較穩定，但他最後仍選擇入娛樂圈，定下4年時限磨練自己。《金宵2》是他第一個較重角色的劇集，拍完很有成功感。加上他坐不定，會計未必適合，跟媽媽商量，到28歲如果沒有做出成績，就做會計工作。他稱媽媽見他在《仁醫》及《金宵2》演出有讚賞和支持，他好想演到一個令媽媽為他感自豪的角色。

GM在《金宵2》單元故事《七樓半》飾演小道士，他現實是真正道士。他指大學時有室友疑似「撞鬼」，於是陪對方見師父解困，接觸道教後拜師兩年，便到內地考取道士資格。他有研究風水命理，還懂得寫靈符，試過用符幫媽媽紓緩頭部不適，又幫衛志豪治理腰痛，幫到人感心滿意足。

欲知專訪內容，請留意明天（7月10日）明報娛樂版。

（即時娛樂）