童時愛上你｜關曜儁感激好友張振朗助演好角色 (20:03)

無綫劇集《童時愛上你》昨晚播出第10集，張振朗飾演的Ding哥以為胞弟爆基（關曜儁飾）偷電話，立即破口大罵兼摑了對方一巴，兄弟反目。Ding哥後來發現自己誤會了爆基，趁拜祭父母時向爆基道歉。爆基未接受道歉，打了Ding哥一拳，更揚言要斷絕兄弟關係。Ding哥激動鬧他︰「你唔係我細佬，你得咩？我都想你啱番一次畀我睇﹗我有冇講過唔要你呢個細佬呀？我得番你一個親人咋﹗」兩兄弟最終和解，跪在墳前向亡父亡母道歉兼承諾彼此照顧，爆基攬實Ding哥爆喊，場面感人。

關曜儁（Leo）2015年投考藝訓班入行，去年憑《陀槍師姐2021》中角色「Hang基」開始為人熟悉。在《童時》中戲分頗重的他，憑鬼馬演出引起觀眾注意。關曜儁劇中與張振朗的兄弟情感人，兩人在現實生活中也是好兄弟。關曜儁曾是張振朗的健身教練，他年初向女友求婚時，張振朗也在現場給予支持。

與好友張振朗合作拍劇，關曜儁說過癮的同時也大壓力︰「振朗每件事都想做到好好，而且他是個很喜歡傾戲的人，每次沒一小時也不能離開。感受到他對演戲很有熱誠，令我也不可以馬虎。我們每場戲也會討論如何去演，即使未能見面也會通電話傾。他還幫我分析如何演繹角色會更好，給了我很多意見。出來的效果那麼好，他佔了很大功勞。我學識除演好自己的角色，還要令對手也演得好，這是我今次最大的得着。」

提到兩人的墳場破冰戲非常感人，關曜儁直言這是他最喜歡的一場戲：「我未去過墳場拍戲，我在這場戲要帶住委屈的情緒去演，沒人了解自己，說不出內心感受，最後要對亡父亡母才說出感受，內心很難受。」

（即時娛樂）