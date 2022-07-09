回歸｜三小花戴祖儀游嘉欣陳嘉慧各有特色鬥搶戲 (20:54)

無綫推出《香港回歸25周年獻禮》，下周一（11日）播出15集新劇《回歸》，是單元劇《曙光》延續篇，郭晉安、陳煒、周嘉洛、吳偉豪、戴祖儀、陳嘉慧、游嘉欣等主演，汪明荃與石修特別演出。承接《曙光》，經歷25年風雨及變遷的粵德居、在老闆區耀祖（郭晉安飾）的堅持及僱主與員工上下一心，依然屹立不倒。北上發展的鄧麗娟（陳煒飾），經過多年打拼後建立自己的飲食王國，原本欲回港與耀祖洽談生意合作，卻因拍檔馬志圖（徐榮飾）介入令其與耀祖誤會加深。耀祖與麗娟的兒子家謙（吳偉豪飾）及家健（周嘉洛飾），亦因長年分開成長隔閡漸生，一家四口感情連番備受考驗。

《回歸》除郭晉安與陳煒鬥戲、及汪明荃特別演出受關注外，一班新生代演員的演出亦獲期待，除周嘉洛與吳偉豪外，還有三小花戴祖儀、游嘉欣及陳嘉慧亦各有發揮。戴祖儀飾演態度囂張但天資聰穎的IT小花、游嘉欣飾演帶點冒失且性格服從的私人助理若彤，陳嘉慧則飾演性格開朗活潑的養女瑤瑤。監製林志華看好三小花有機會憑《回歸》，再度備受關注。

昨晚播出的最後一個單元《曙光》，網民對於何廣沛與陳曉華再演一對大為受落，據知二人在《回歸》中會不時出現在回憶片段。官方早前公開花絮片，飾演媽媽的陳曉華被同場小演員考起，場面搞笑。陳曉華事後笑指飾演媽媽感覺新鮮：「我同小朋友相處的秘訣，是在鏡頭外盡力跟他們玩，但埋位時要講清楚，他們都會明白。」陳曉華指假肚有助入戲：「我本身是一個幾跳跳紮的人，但戴假肚後就變得踏實。」飾演粵德居老闆年青版的何廣沛，劇中炒餸時夠晒姿勢，他說全靠之前拍《超時空男臣》時，學會基本功架，在拍攝現場跟中菜老師傅學藝時事半功倍：「我當日即場學炒飯搶火的技巧，初初學都好驚，好彩最後克服恐懼、一次過完成拍攝，出來畫面都好型。」

（即時娛樂）