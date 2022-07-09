聲生不息｜楊千嬅如願跟葉蒨文合唱 讚炎明熹不斷進步 (21:23)

楊千嬅演出歌唱節目《聲生不息》明天（10日）播出最後一集，千嬅和葉蒨文（Sally）合唱《珍重》。千嬅表示一直希望有機會與Sally合唱，所以主動要求，但合唱時有壓力，因她好尊敬、佩服及欣賞Sally，對方的工作態度一絲不苟，令大家有推動力。她指練歌時望著Sally時，回憶自己成長期聽對方的唱片，現在竟然可以同台唱歌，是一個很完滿的結局。

千嬅隊全員還合唱《友情歲月》，她覺得這首歌很有意思，雖是較男性的歌，但由女生用溫柔聲線演繹，有另一種力量。千嬅與炎明熹（Gigi）獲「薪火傳承獎」，她對Gigi特別有親切感，可能都是參加歌唱比賽出道，合作至今，覺得Gigi改變很大，每次演出都有進步，對任何工作也不怕辛苦，很懂珍惜機會。

節目播出隊員一段對千嬅感受的視頻，千嬅表示大伙兒拍攝那天瞞她，叫她先離開。她笑說好感動、好癲，導演躲在台底偷拍她的喊樣，好不捨這個節目。她認為作為歌手不只回憶過去經典金曲，一定要向前看，不斷提升自己，大家需要各自在不同舞台成長。今次千嬅隊以累積分數險勝，千嬅是節目中喊得最多的歌手，與Sally合唱及大合唱都忍不住哭。

（即時娛樂）