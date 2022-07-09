Tyson Yoshi借張敬軒百年大宅拍MV 瞓度身訂造棺材 (22:39)

獨立歌手Tyson Yoshi一向在音樂創作上勇於嘗試不同風格，新歌《if i die tonigt》MV成為首個本地歌手用4K HDR拍攝，令樂迷更接近真實視感的氛圍。

27歲Tyson Yoshi曾說過可能唱到30歲就不唱，《if i die tonight》講離別，他坦言即使有日不再往音樂方向發展，大家都不用太不捨得，他只是希望推出過的作品，都能陪著大家走過人生不同的經歷。他感謝亦師亦友的張敬軒借出百年大宅及香港大學借出玫瑰園，令他的MV拍攝順利。MV第一幕是他穿著白色西裝打上黑色領帶，瞓在鋪滿白玫瑰的棺材內，棺材是度身訂造。向來大膽的他沒有特別多想，為求靚及拍出相關戲分。

是次MV戲份比過往重，他請來3位演技派演員談善言、朱栢謙及何華超演出。他笑言邀請多位好戲之人，自己就可以專心扮死屍。MV講述Tyson Yoshi在自己的大宅中意外身亡，經由朱栢謙飾演的探長調查過程，發現由談善言飾演的未婚妻和飾演管家的何華超，同樣與他的死有關。二人否認，談善言在調查過程中一度激動落淚，還在喪禮上戴上Tyson Yoshi生前準備的求婚戒指；而何華超亦表示不在現場，到底MV中的Tyson Yoshi死因是什麼？最尾段還留下伏筆。Tyson Yoshi留給比大家自己想像，不過預告還有下集，呼籲樂迷期待。

（即時娛樂）