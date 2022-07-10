聲生不息︱炎明熹擺李克勤上枱先讚後踩 爆林子祥偏心拒跟自己合唱 (17:35)

無綫《聲生不息》今晚（10日）及下周日（17日）播出的兩集以「金曲盛典」為主題。在葉蒨文帶領下，全體歌手合唱Beyond的《不再猶豫》，為節目揭開序幕。曾比特除了在開幕部分表演彈結他，更與炎明熹（Gigi）、周筆暢、林曉峰表演棟篤笑。Gigi看似不擅辭令，一開口即將《聲夢傳奇》「奶爸」李克勤擺上枱先讚後踩。

她說︰「我特別想跟李克勤老師說謝謝，因為我參加歌唱比賽時，你是我的老師，然後他跟我講得最多的就是『你可以的』，我覺得當導師真的很簡單！」全場聞言大笑，李克勤更豎起拇指畀「Like」。Gigi再踢爆李克勤是「認真魔人」︰「克勤老師對待比賽是非常非常認真的，他上一次PK為了贏我們，竟然穿了這麼奪目的衣服，還跳舞。我想說克勤老師，你可以呀！」

周筆暢接着指李克勤很重視贏輸︰「因為克勤隊一直都很想贏，那原本我跟安崎合唱《醒醒》多好呀，結果人家為了不輸傾巢而出，安崎說這群男人加起來快1000歲了，怎麼還這麼幼稚！我們節目氛圍本來很輕鬆，但因為對方一直很在意輸贏，令我們每次排兵佈陣壓力都非常大。千嬅每次都拉着我為難半天，克勤隊口口聲聲都在說『不是不想贏，只是不想輸』。那我們也不是不可以輸，只是不想輸給你們。」

Gigi又指林子祥（Lam）偏心︰「我最大的遺憾是未能夠跟Lam老師合唱，因為他說我們年紀相差太大，要找到一首爺爺跟孫女的歌才能跟我合唱，然後他轉頭就跟單依純合唱去了。看來林老師是找到孫女了，我好羨慕你，林依純，我想做林明熹！」

曾比特亦爆料︰「有人問我克勤跟千嬅隊哪一隊吵一點，我說Coco姐（李玟）在哪，哪一邊就會吵一點。千嬅隊怕毛不易不開心，經常送抱安慰，可惜弄巧反拙。」

（即時娛樂）