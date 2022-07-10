呂爵安《闔家辣》首映吸數千粉絲圍觀 吳君如盼有7億票房 (19:03)

吳君如、鄭中基（Ronald）、呂爵安（Edan）、ERROR及袁澧林，今日出席暑期賀歲電影《闔家辣》首映活動，吸引數千粉絲到場，有粉絲為霸靚位更提早一晚到場通宵排隊。君如的丈夫陳可辛及母親亦有現身支持。一身紅噹噹的君如笑言人生首次暑假拜年，感覺很特別，又揚言其目標票房是7億元。她說︰「看看什麼貨幣，當然希望是港幣！」Ronald則說︰「希望是歐元！」

被問到可有信心時，君如說︰「講吓講吓就係㗎啦！優先場票房不錯，有信心《闔》片能達到以往賀歲片的票房成績，也希望可以拍續集。」Ronald透露君如曾承諾票房大收就會請大家去日本旅行，但君如稱參加旅行團要早起，陳可辛不能早起，因此現在考慮改去泰國。Ronald說︰「如果君如請旅行，我就請食飯慶祝。」

談到成為奧斯卡評委，君如說︰「稍後要看很多套電影，這是我的責任。奧斯卡選得我，應該覺得我是一個負責任的人。」香港電影金像獎頒獎禮舉行在即，君如被問到可有信心封后時，指今屆金像獎集合了兩年的好戲之人，對手們也很強，她只有五分一機會。Ronald對君如笑言︰「如果你有能力，讓我做女主角頒獎嘉賓，我一上台就宣布你得獎。」

（即時娛樂）