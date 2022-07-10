呂爵安否認頂替陳卓賢《季前賽》戲分︰我也不是男一 (19:22)

MIRROR成員呂爵安（Edan）今日出席他有份主演的暑期賀歲電影《闔家辣》首映活動，大批「爵屎」（粉絲暱稱）前一晚已在商場外通宵排隊，等足一日為入場霸靚位見偶像。處男作上映在即，Edan心情緊張︰「我沒看過完整版，最初也擔心自己的表現，幸好大家看過優先場後的反應不錯，令我增加了信心，希望票房大賣。」

傳隊友陳卓賢（Ian）脾氣差被公司「半雪藏」，在劇集《季前賽》的戲分被削減，改由Edan頂上，Edan說︰「我有看到報道，但看完就算，我在《季前賽》也不是男一。明白大家愛看juicy的新聞，但希望大家多留意我們的作品，我們的工作態度也很專業。我和Ian也沒特別提起這件事，娛樂新聞一則，得啖笑。」

談到Ian性格是否易惹人誤會時，Edan說︰「每個人的性格也不同，Ian較慢熱，很難強迫他主動扮可愛，大家可從作品中了解他的個性。」對於MIRROR因私追問題要不停轉換演唱會綵排地點，Edan說︰「花姐在社交網發文後，粉絲都很乖，一切很順利。」同場的吳君如聞言，提議MIRROR去她的家綵排。

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（即時娛樂）