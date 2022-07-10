聲生不息︱林子祥懷念張國榮梅艷芳等離世歌星朋友 (20:20)

無綫《聲生不息》今晚（10日）播出的一集會頒發「內地香港交流獎」、「飛躍進步獎」兩大獎項。首集憑《初戀》奪「全場排名第一歌曲」的曾比特（Mike），與安崎齊齊獲頒「飛躍進步獎」。Mike領獎時興奮大叫：「酷到爆炸！很多人說港樂不如從前，但現在有我們在！」

節目已來到尾聲，林子祥獲邀細訴香港樂壇由1970年代至今的變遷。他笑言自己也是聽歌學咬字：「我是1970年代回到香港的，那個時代有溫拿、羅文、許冠傑，我聽他們的歌學會了粵語咬字的方法。1980年代，我第一次在紅館用四面台做演唱會，燈光、音響都是比較難做，但我很喜歡，因為可以接近觀眾。1980年代、1990年代是香港樂壇最繁榮的時間，有很多歌手有自己的演唱會，張國榮、譚詠麟、梅艷芳、徐小鳳、四大天王。」

節目播出了林子祥與已離世的昔日好友珍貴合照，當中包括梅艷芳、陳百強、張國榮、羅文。林子祥說：「很多歌星朋友已不在了，我很懷念他們每一位，他們的音樂永遠在我心裏。但我們還是要把期待放在未來，這樣才有下一首歌。」

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（即時娛樂）