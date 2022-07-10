聲夢2｜趙紫諾唱歌遇音響故障夠淡定 任暟晴向師姐姚焯菲學習 (21:22)

《聲夢傳奇2》20位晉級第二階段比賽的學員，今天（10日）於銅鑼灣舉行粉絲見面會，師兄何晉樂與師姐潘靜文現身打氣。本周「學員人氣榜」三甲為任暟晴（Jasmine）、趙紫諾（Sabrina）及組合XiX，她們更獲安排即席獻唱，雖然Sabrina演唱時遇上音響故障，但13歲已有豐富演出經驗的她依然表現淡定。事後Sabrina表示獻唱時沒有音樂並不緊張，因一心只想唱好歌，至落台才感到緊張。在人氣榜排第2的Sabrina，對於被睇好奪冠，她謙稱知道自己在唱歌方面有很多不足，也不知自己能否成為冠軍，因比賽有很多變數，但她會努力做得更好。

Jasmine在「人氣榜」排首位，她自言有點出乎意料，因節目初期其曝光機會甚少，沒想過這麼多人留意她唱歌，故有點感動。對於被指樣子甜美貌似游嘉欣，可當姚焯菲接班人，Jasmine說自己不敢講，她指對方是前輩經驗比她多，又靚過她，故要向對方學習；Jasmine亦指獲讚唱歌好會開心過讚她靚。至於躋身「人氣榜」第3位的XiX，被指有郭偉亮（Eric Kwok）撐腰，6位成員表示很喜歡Eric Sir，但對方偏心得來也對她們有要求。

（即時娛樂）