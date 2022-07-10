貴花田曾志豪王耀祖保持初心 跟寶粉「we connect」 (23:40)

前DJ貴花田、曾志豪與王耀祖的「田豪祖3寶channel」慶祝一周年，早前在銅鑼灣開Pop Up Store售賣3寶的限定精品，第一日有6000人入場，大排長龍，平均等候2至3小時才能進入店內。場內的寶粉（粉絲暱稱）掃貨之餘，同時跟在場的阿田與阿祖愛的抱抱，激動到眼濕濕，年紀最大是94歲的婆婆，又有幾個月大的BB，一家大細捧場。豪仔雖身在台灣，但現場有他的人形紙板，他亦負責做live，寶粉會走到鏡頭前跟他隔空打招呼，讓他感覺自己返了香港。

Pop Up Store獲支持 阿田感動到喊

一年前，貴花田、曾志豪與王耀祖是港台《瘋Show快活人》的主持，6月18日，他們做完節目後豪仔及阿田被通知即時解僱，阿祖共同進退，隨即跟港台說「後會有期」。就這樣當港台這扇門關了，原來是開通了另一個世界的關口，可以走得更遠，他們並非被放棄，而是獲放生！這年來他們建立YouTube頻道訂閱人數近9.6萬，有廣告商支持又有自家品牌的產品。3寶不限制在同一空間，就今次《明報》訪問時，3寶在不同地方，阿祖在英國，豪仔在台灣，還有CEO貴花田在港主持大局。

Pop Up Store大成功，現場熱鬧兼有感人場面，阿田、阿祖跟寶粉擁抱、互相鼓勵，旁人也睇到眼濕濕。阿田說：「眼淺因為實在太感動，真實看到寶粉的威力，大熱天時排隊的長龍無斷過。有年輕人、哥哥姐姐、 一家大細，大家守秩序， 冇怨言，為見我哋一面以示支持，堅感動到喊！」有澳洲的寶粉專程返港，隔離7天為參與活動，又有行動不便的寶粉硬撐上樓梯到會場，這一切成為阿田的珍貴回憶。她不忘讚寶粉義工團，企足10小時幫忙，阿田自豪說：「寶粉係好高質素的香港人！」

寶粉多謝3寶每日帶來逾一小時歡樂

有指寶粉的熱情度不比MIRROR的鏡粉遜色，點解寶粉會支持3寶？豪仔說：「歌唱演藝界已有MIRROR ，廣播界未搵到，就搵我哋頂住先。高矮肥瘦齊晒，政治正確，唔使好似外國套劇《Friends》咁要道歉﹗」

阿祖形容感覺amazing，「我哋何德何能有一班咁忠心、好有愛、無條件支持的寶粉？有寶粉開心說幾十歲人第一次追星，亦有年輕一輩支持。我多謝他們的支持但『寶粉』卻說要多謝3寶每日帶來一個多小時的歡樂。回想一年前，3寶是盲舂舂開channel而我們竟打入YouTube的年度十大，有自家品牌產品又跟不同公司合作宣傳，商業方面算成功做出成績，觀眾層面更獲大家不離不棄支持，不懂得形容，真心諗起都感動流淚」。

阿田沒想過被港台炒 從冇怨過豪仔

「田豪祖3寶channel」是他們剛離開港台後，於6月22日，首日正式啟動做直播。重溫他們的第一次，在簡陋器材兼單靠阿祖技術支援，阿田開始做節目時擔心猛問：「有冇見到呀？」、「係咪得呀？係咪成功？」阿田回想一年前，自己沒有想過會被港台炒，她說：「《瘋Show快活人》係27年來全港十大收聽及最受歡迎電台節目之一，我同豪仔亦係十大最受歡迎節目主持人，即係你唔會諗自己讀10幾年書年年都考頭10名，唔會被踢出校！但真係踢咗喎……」「當日只有兩個反應，放下心頭大石，因為一直以來做好個節目都有壓力，但2秒後就擔心。死啦！冇工返即係冇收入，咁點算呀？我從來都冇怨過豪仔，唔覺得係佢連累我被炒，因為我哋喺工作上一直同行，是並肩作戰嘅好拍檔好朋友，如果佢走而我留下來 ，我都唔知會點」。

他們建立YouTube頻道還未「滿月」，豪仔跟家人移居台灣，問他們有冇想過3寶會散？有什麼支持他們不放棄？豪仔說：「我哋已經有一班不離不棄的寶粉支持，好幸福。佢哋亦係支持我哋唔放棄嘅最大動力，個個都話等住聽你哋去過好每一日，你點敢偷懶？」阿田笑說：「都冇諗過放棄， 所以冇話要點樣支持自己。我哋都係邊學習邊做，由冇變有，由妹仔到CEO都係我哋3寶一腳踢。」

冇諗過放棄 沒有「3寶channel」發展計劃

阿祖坦言3寶的組成由開始就是沒有計劃，「一開始做這個節目係純粹我哋鍾意做節目，聽眾支持我哋做節目，咁我哋咪繼續做囉！記得豪仔到台灣時，我哋個channel一蚊收入都冇，公司戶口也未設立，又不知道怎樣註冊Google攞收入，也收不到課金。有人想睇，我哋又做到，就是這樣便開始了。現在要不斷提醒自己，這是我們的初心，因為想做，就繼續努力去做！（將來如何發展？）講真，沒有諗！沒有大計劃，只有不斷去摸索便知道不同時間需要做不同的事。在疫情嚴峻時，我哋努力找測試劑捐給有需要的人，早在電台年代也想組成義工團但一直未能實行，終於現在我們可以跟義工團一起做善事。其實不容易處理，做到反眼、想死，但一切是值得的。」他又稱節目受歡迎因為3寶是着地的香港人，在自己的平台有更大自由度，講應該講的說話。他們跟寶粉同經歷喜怒哀樂，甜酸苦辣也一起分享。

問「田豪祖3寶channel」帶給觀眾什麼？豪仔說：「開心，但唔係離地不問世事的假開心，而係，即使知道世界不似你預期，仍然可以有智慧有勇氣咁笑住行落去。如果我哋都得，大家一樣得。我相信船到橋頭自然有新路會出現，但未來嘅路，應該係會由線上走到線下、由香港連線去更多地方，同寶粉we connect。」至於3寶是否有機會真實合體？豪仔笑說：「我等緊佢哋嚟台灣探我。」阿田就表示：「期待3寶包機同寶粉飛去台灣做實體直播！」

（即時娛樂）