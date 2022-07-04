Nowhere Boys音樂會主題曲登叱咤榜季軍 全隊邀Hansun帶小情人捧場 (12:09)

樂隊Nowhere Boys的音樂會主題曲《路人歷險記》，派台即火速登上商台「903專業推介」季軍位置，為7月23日麥花臣場館舉行的「Nowhere Boys"Know Where to Go"音樂會2022」開騷打下強心針。

還有2星期開騷，Nowhere Boys近日密鑼緊鼓為音樂會綵排，5子齊集Band房練歌。主音Van說：「今次我哋將好多歌重新編曲，令Fans同我哋都有新體驗，3歲到80歲都會鍾意！」

低音結他手Hansun最近榮升爸爸，隊友們讚B女可愛，紛紛要求他帶埋「小情人」捧場。琴鍵手漁佬之前都有帶囝囝睇騷，他說：「小朋友嚟睇Band Show，係非常好『放電』活動，不過一定要記住幫小朋友戴耳機保護耳膜。」

Van說：「我見過有孕婦嚟睇我哋開騷，佢話係胎教。咁我哋嘅音樂會，做到零歲到100歲都可以睇，老少咸宜。」狂做運動成功減走10幾磅的Van，身形更弗，聲音更響亮，綵排時他充當唱歌老師，他一邊教唱「EE」發音開聲，隊友就搞笑回應「（依依）不捨」和「（姨姨）我不想努力了」，非常百厭，Van哭笑不得。

成軍7年，Nowhere Boys除了5子圍埋夾Band，近年嘗試其他歌手合作，2019年為鄭伊健度身訂做兼合唱《時光歲月》、去年為C AllStar《北極熊的遺言》編曲及聯乘Studio Live、為MIRROR正副隊長Lokman（楊樂文）和AK（江𤒹生）合唱歌《虎道門》炮製特別版，以及為AK歌曲《信之卷》作曲和編曲。

去年Nowhere Boys在九展Music Zone舉行3場音樂會，場場爆滿。今年7月移師更大場地，旺角麥花臣場館舉行，早前在TG開賣優先門票，反應熱烈。

（即時娛樂）