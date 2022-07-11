衛蘭紅館個唱第2場 邀師弟湯令山做嘉賓：一直好欣賞你 (12:27)

衛蘭昨晚（10日）在紅館舉行第2場《衛蘭BE STILL LIVE 2022演唱會》，邀來師弟湯令山任嘉賓，與湯令山合唱完《心亂如麻》之後，衛蘭跟師弟說：「多謝你唱我呢首歌，好感動，我等住同你合唱好耐啦，一直好欣賞你，You're doing amazing job 。」

湯令山準備了禮物，送上自己最新CD給師姐，他說：「我寫咗你同Jill（衛詩）...其實係我帶得一隻，我返公司再拎多隻畀你。」場面搞笑，衛蘭則說：「多謝你，我會喺車聽。」

接着衛蘭落台換衫，湯令山開始行齊四面台跟觀眾打招呼，並問觀眾：「在座朋友，邊位係男朋友材料呀？有就舉手我睇吓？」觀眾即歡呼爭相舉手，最終他揀了其中一位男士，並說：「我第一件做嘅男朋友材料Tee，送畀你，心意啦，我哋自己hand print㗎。」歌迷開心接收後並即場打開，還向他說多謝，十分開心。

之後湯令山則說：「今次係我第3次喺紅館做嘉賓，我唔知下次仲有乜嘢機會同大家喺紅館見面，所以我揀番一開始，大家認識我的第一首歌《Boyfriend Material》，識唱同我一齊唱啦。」

昨晚衛蘭演唱會結束後，觀眾不肯離場不停嗌encore，有歌迷預備了大字報點唱，最後衛蘭應歌迷要求，唱了《在月台上等你》、《她整晚在寫信》及《就算世界無童話》。

（即時娛樂）