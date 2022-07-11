七人樂隊｜杜琪峯頻錯失發達機會 以黑色幽默回顧香港股市起跌 (12:47)

由7位香港殿堂級導演洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克聯手的電影《七人樂隊》，各自抽籤一個年代，執導一個與香港有關的故事。

由杜琪峯（杜Sir）執導的《遍地黃金》，糅合了他拿手的黑色幽默，講述香港處處都是投資發達機會，人人都想發達，但又有幾多人能夠發達？故事中的3個朋友，滿口投資理論，講就天下無敵，可是當遇到發達機會時都思前想後，總是錯失暴發機會。

身兼監製的杜Sir是《七人樂隊》計劃的發起人，召集6位大導演好友，一同參與這部以菲林拍攝的電影，向菲林年代致敬。杜Sir表示希望透過這部電影，紀念以菲林拍攝電影的年代，當年香港電影輝煌的發展。

他找來一起經歷菲林時代的好友參與拍攝，為的是向新一代電影人，展示電影圈團結的重要，希望作品對他們有所幫助。至於拍攝《遍地黃金》這個故事的初衷，杜Sir笑言一看片名，已經表達得很清楚：「舊時香港地到處都是發達機會，不過我次次都捉不到，真抵死！我不知失去了多少致富機會，因為條氣不順，我才拍這個故事！」

《遍地黃金》故事請來徐浩昌（肥腸）、胡子彤及伍詠詩3位影壇新貴，演出空有投資大計的小市民，3人慶幸可參與由杜Sir執導的故事。

3位新演員首度擔正杜Sir執導的故事，雖然只是短片，但難度也相當高，除了面對要求高的杜Sir外，整個故事主要發生於茶餐廳內，全靠演員的情緒及彼此交流的默契與火花承托和推進劇情，對3位新演員來說，是很大挑戰，他們直言在拍攝時，打醒十二分精神去演每場戲，希望杜Sir收貨。

雖然他們大為緊張，但肥腸坦言幸好故事的主題夠生活化，身邊有很多朋友時常將股票、投資、發達夢掛在口邊，所以拍攝時嘗試以平日與朋友傾賺錢大計方式演繹。同為90後的肥腸、子彤、詩詩，在今次拍攝當中，首次接觸到舊式股票機，3位演員都對此時代舊物大呼新奇有趣。

（即時娛樂）