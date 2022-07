日日媽媽聲｜車婉婉被囝囝童言冧爆 周志康被拋窒5年冇「曳曳」 (14:40)

由余安安、羅敏莊、陳凱琳主持的《日日媽媽聲》第2輯,昨晚(10日)播出最後一集,請來湯盈盈、車婉婉、周家蔚、森美、周志康及張達倫擔任嘉賓。

湯盈盈、車婉婉、周家蔚齊齊分享育兒經歷,車婉婉透露囝囝BBQ出生後不久,發現他患有先天性心臟病,當時她被嚇得爆喊,幸好BBQ最後「食得瞓得」兼不用做心臟手術,令婉婉十分感恩。

婉婉又分享BBQ的窩心事:「佢話唔想我老,唔想我去天父爸爸嗰度,但我話天父爸爸嗰度個個都要去,佢就話『咁好啦,我同你一齊去』,真係好純真同sweet。」

周家蔚則分享最尷尬時刻,她笑言細仔黐身和喜歡身體接觸:「我有時出街會穿裙,細仔就伸手入去係咁摸大髀,成日都同佢講話唔可以,但佢嗰一刻就係控制唔到。」至於湯盈盈分享最感動時刻,她透露每晚睡覺時都很感動:「我同細女一齊瞓,佢當我係佢嘅熊公仔,每晚都會攬住我瞓同埋係咁掃我,仲會同我講『Will you be with me forever?』我講完都覺得毛管戙!」

在「媽媽圍城」環節中,森美、周志康和張達倫則接受刁鑽情境題考驗。其中問到「老婆有咗BB,老公想曳曳」時最為爆笑,育有兩女的周志康笑言,會以美男計和按摩來引誘太太,森美聞言即說:「你過去呢5年都冇做過啦,最近一次係幾時吖?」慘被拋窒的周志康,害羞到面紅兼口窒窒。機智的森美則指會以「對BB好」為由逗太太,他笑言:「聽過一個傳聞話,喺適當嘅時候行房,可以篤個酒窩出嚟!」引得全場大笑,周志康再笑說:「咁會唔會太多酒窩?」

節目尾聲輪到余安安、羅敏莊和陳凱琳感謝她們的「最強守護者」。余安安「最強守護者」是已去世的媽媽,余安安指從同為單親媽媽的母親身上,學會要「排除萬難照顧下一代」。

談到最遺憾的事,余安安說:「媽媽離開時,我喺內地做緊舞台劇送唔到佢最後一程,嗰時要好辛苦咁抑壓情緒,因為唔想影響團隊,所以冇講畀任何人聽。當完咗最後一場騷,我即時衝咗出去踎低爆喊。」

羅敏莊則與老公陳國邦一同亮相,兩人又拖又攬曬恩愛,自認比較粗心的羅敏莊感激老公照顧:「佢比較細心,有時啲問題我淨係睇到表面,但佢就好似剝洋葱咁,一層一層揭開講你聽,雖然有時有啲煩,但其實係啱嘅。」陳凱琳則透過視像與媽媽Connie隔空對話,並感謝媽媽多年來無微不至的照顧,場面溫馨。

