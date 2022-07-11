通靈之王｜15位奇人各施其法 王嘉慧梁思浩激動落淚 一度暫停錄影 (14:59)

慧慧先後為Cathy及思浩占卜，不但一語道破二人的最痛之處，更令Cathy及思浩淚崩。（大會提供）

《通靈之王》雲集15名來自不同流派的自稱「通靈專家」。（大會提供）

由梁思浩孖王嘉慧（Cathy）及伍韻婷（Juliana）主持的《通靈之王》今晚（11日）首播。

《通靈》雲集15名來自不同流派的自稱「通靈專家」，包括「中西玄學」、「易經占卜」、「九宮飛星」、「子平八字」、「茅山術」、「紫薇斗數」、「泰國法科」、「SRT靈性反應療法」及「西洋魔法」等，各自拿出看家本領，通過製作組看似簡單但又難度頗高的「神秘關卡」。

本周播出的頭3集，15名自稱「通靈專家」悉數登場，爭奪首輪10個出線資格，當中以「二十萬網紅 C姐」、「命運占卜師 裸泳」及「女巫公主 慧慧」最為吸睛。在首輪宣傳已因自封是麥玲玲接班人突圍而出的C姐，擅長以電話號碼算命。

製作組只給了C姐4個數目字，但C姐已道出大堆電話持有人特質：「呢個人晚運好好，會賺好多錢，但要注意會容易有高血壓、心臟等問題。」C姐更憑直覺直指電話號碼持有人是梁思浩，到底所言是否屬實？

擅長塔羅牌的裸泳則即場為Juliana占卜，並準確占卜出Juliana離世了親人的性格及經歷。曾是藝人的裸泳，由於定時定候會開Live，「隔空」替人占卜解決疑難，故在網絡亦有知名度。觀乎首3集最強參賽者，暫非慧慧莫屬，自稱是「女巫」的慧慧，透露自小已意識到自己擁有特殊能力，並能看到每個人的氣場顏色。

節目中慧慧先後為Cathy及思浩占卜，不但一語道破二人的最痛之處，更令Cathy及思浩淚崩。Cathy事後感嘆表示：「唔可以用準嚟形容，佢真係完全睇透咗我。」思浩更一度要暫停錄影平復情緒，思浩直指慧慧的神奇力量值100分，並於休息期間向現場工作人員強調震驚感：「（呢件事）我連我經理人都冇講，佢（咁都講中）真係好厲害。」

（即時娛樂）