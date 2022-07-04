I SWIM｜魏浚笙爆Edan游水最差 黃奕晨稱粉絲應援似美食嘉年華 (16:05)

《I SWIM》導演馮志強、演員魏浚笙和黃奕晨亮相《晚吹─有酒今晚吹》，3人爆Edan（圓圖）游水最差。（大會提供/資料圖片）

ViuTV節目《晚吹─有酒今晚吹》今晚（11日）播出第113集，邀請到劇集《I SWIM》監製暨導演馮志強、魏浚笙（Jeffrey）和黃奕晨（Dixon）擔任嘉賓，與主持品嘗氈酒。

劇集今晚首播，3位嘉賓在節目中大爆拍劇趣事。Jeffrey指自己花半年時間操肌，更自爆為劇集而脫毛。被問及游水最差的演員時，3人不約而同笑指非呂爵安（Edan）莫屬。

馮志強稱劇中Edan雖然飾演游泳高手，但第一日拍攝現場熱身其間，Edan已經暈倒，令他十分擔心，慶幸最後Edan並無大礙。Dixon笑指拍攝現場，宛如嘉年華一樣：「有唔同嘅booth擺晒fans送嘅應援物資和食物，有P1X3L、Edan、Stanley（邱士縉）、Alton（王智德）、Jeffrey同ANSONBEAN（陳毅燊）。每次可以逐個行去揀自己想食嘅嘢。」

談及往後希望發展的方向，主持強尼大爆知道Jeffrey或會推出個人單曲，Jeffrey沒有否認：「其實我無限制自己，機會嚟到嘅時候就把握，盡力做好件事。」Dixon指自己會想嘗試擔任幕後的工作，現正在構思及編寫相關的方案。

（即時娛樂）