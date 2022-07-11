施匡翹考牌成功買新車 新歌MV出動千萬元古董車拍攝 (16:15)

施匡翹（Zaina）的派台歌《My1stCar》MV，經過接近2個月時間後期製作，終於出爐。這是她繼去年初試牛刀推出快歌《Stay》後，第2首跳舞歌。

新歌MV製作團隊相當龐大兼認真，導演足足花了2天時間拍攝，出動8位全女班舞蹈員伴舞，4位男演員演出。由於《My1stCar》比《Stay》節拍更強勁，舞蹈編排更具挑戰性，所以為了今次MV拍攝，Zaina下了不少苦功，用了3個月時間排舞，一面拍劇，一面練習，「嗰時都幾辛苦，差不多每日拍完劇收工就趕去練舞，我唔想怠慢，盡量希望每天都練習一下，跳到熟練為止，以及跳好每一個舞步，希望唔好令歌迷失望，帶畀大家更強的視覺觀感」。

新歌是「My first car」縮寫，Zaina開心說：「因為早前成功考到車牌，亦擁有了人生第一部車，好多謝公司與音樂監製舒文及MV製作團隊，一同為我精心訂做這首以車為題材的快歌，仲安排了4部價值過千萬元的古董車拍攝。」

《My1stCar》延續了上一首歌曲《Stay》的故事，MV故事中4款不同類型的古董車，代表了四類不同的男性，各具吸引力，寓意人生面對的抉擇，《My1stCar》就是人生另一階段。

（即時娛樂）