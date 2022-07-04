《I SWIM》演員學生相曝光 Edan自爆偷看同學小便 (19:22)

由呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、邱士縉（Stanley）、王智德（Alton）、吳海昕、吳啟洋和王智騫等合演的ViuTV劇集《I SWIM》，今晚（11日）9時半首播。

劇中演員連日來在社交網洗版宣傳，《I SWIM》導演及演員前晚（9日）亮相由谷德昭主持的《爆谷一周》，分享拍攝該劇趣事；Edan、Stanley、吳海昕、Jeffrey和Alton的中學學生相亦曝光。

Jeffrey中三時的學生相已經相當靚仔，谷德昭問他當時是否已經減肥？Jeffrey說：「當時朋友叫我打泰拳，我跟他去，你知道打泰拳時收身速度好快，打着打着便瘦了。」Jeffrey表示在中學時自己十分嘈吵，他解釋：「我性格本來就很愛說話，其實我在中學也挺惹人討厭，我在吵鬧時，以為自己很好笑，但當我睡覺時，我叫人不要吵，所以中學時有部分同學都討厭我。」

Edan的中一及中六學生相曝光，中一時的Edan是四眼仔，谷德昭問他中一時是否被欺負？Edan笑說：「當然是我欺負人啦！我被人欺負？你不知道當時好多人追我，好多人喜歡我的。」Edan坦言中學時不太熱衷讀書，並自爆相當百厭，他說：「上堂時也在睡覺和玩電話，但不算壞，只是百厭，喜歡整蠱同學，偷看同學小便。（樂趣在哪兒？）樂趣就是同學會避，見到你會躲開。（有沒有被人偷看？）當然不讓人偷看。」

（即時娛樂）