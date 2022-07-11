新歌《自毁的程序》暗藏玄機 柳應廷拍MV恨做百厭配角 (21:09)

MIRROR演唱會舉行在即，成員柳應廷（Jer）今天（11日）推出今年第二部曲《自毁的程序》，是首部曲《離別的規矩》的延續，時間線卻並非順序發展，Jer說：「《自毁的程序》可能是很多年後發生在男主角身上的事情，但記憶深藏在他身體裏面。」這些埋藏在男主角內心深處的記憶，在《自毁的程序》MV中就以《離別的規矩》出現過的人、物，以及女主角的再度登場展現出來。

建基於此設定，今次MV中男主角遊走於現實與虛幻之間，一時出現寫實的情節，一時出現超現實畫面，Jer卻恨做百厭配角，「今次MV幾好玩，因為很多得意元素，好像跳了入仙境，遇見3個精靈，然後又會有藝伎出現，穿梭於京都與奈良之間。我幾鍾意古靈精怪的得意故事，所以我很enjoy拍MV，但很可惜做不到他們，我好恨可以做精靈跳來跳去，這就可以有超級多人注意，但現在常要keep住不開心情緒，以及發現奇怪事情時的好奇心」。

細數今次拍攝的場景，Jer自言十分喜愛其中一個在行人隧道內拍攝的雪景，「之前MIRROR《12》MV已玩過，都見識過有多靚，所以說要拍雪景，就算翌日會整污糟個頭我都keep噴雪效果，因為畫面上一定呈現到靚，但靚的背後我要閉氣，同埋那些雪會吹入眼球、鼻孔，大家睇到會發現『乜原來是這樣？！』，但出來的畫面靚就OK」。另一個讓他難忘的場景，就是3個小精靈的出現，Jer說：「我是在現場第一次見到3個小精靈，導演拍攝前沒說這個MV有什麼特別角色，造型是什麼，去到現場見到會『Wow』，幾得意，戴住鹿角，真的好像跳了入去Alice in Wonderland（愛麗絲夢遊仙境），幾surprise。」製作組亦找來真正的藝伎參與演出，令從未見過藝伎的Jer十分驚喜，更覺得這些有趣的角色，令MV有型又有趣！

今次《自毁的程序》也出現了一種亞洲樂器，Jer希望大家細心聆聽歌曲，「一彈個樂器，就會feel到首歌的vibe（氛圍 ）」。他也請大家留意第3段副歌，因為當中有鮮為人知的細節，「chorus 3蘊含很多圖片，同時亦有稍後第3首歌的線索在入面，如果想估第3首歌是什麼畫面，就可以留意chorus 3」。

（即時娛樂）