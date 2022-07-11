受陳玉蓮影響 梁思浩去尼泊爾做義工啟發人生 (21:55)

無綫總經理（節目內容營運）曾志偉為公司招兵買馬，梁思浩是其中一個招攬目標，結果志偉成功力邀梁思浩回巢。梁思浩跟無綫破冰後，負責監製兼主持新節目《通靈之王》，節目模式從未在東南亞出現過，似早前熱爆的韓劇《魷魚遊戲》。他稱今次重返娘家是被志偉為公司的付出所感動，加上自己對無綫有一種情意結，「1986年，我10幾歲加入無綫，因處境劇《城市故事》洗米華一角嶄露頭角被觀眾認識，亦掙到我人生第一筆錢。我也估不到相隔18年跟無綫破冰，不過沒有離開，現在又未必會珍惜我」。

梁思浩當年離開無綫外闖，他主持的《怪談》甚受歡迎，令他成為馬來西亞賣埠藝人。問今次重返無綫，是否感到吐氣揚眉？梁思浩說自己沒有這樣想，他指2016年受陳玉蓮影響，他已全部放下，沒有仇恨了，「當時我賣掉香港的生意想過退休生活，蓮妹說我們不需要糊口，應用生命幫助別人，所以我去了尼泊爾當義工，在山區教孤兒讀書，但山區非常落後，宿舍什麼也沒有，只得一張板牀，跟藝人生活截然不同。初時真的頂不順，自己是否捱到？見到上市公司CEO都得，就跟自己講嘗試一星期，做了之後亦啟發了我，人肯放下，每樣事都變得自在和活得開心，結果做了7個月。而疫情亦令我學懂包容」。

（即時娛樂）