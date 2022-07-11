金像獎影后之戰｜劉雅瑟苦等13年做女一 恨攞獎增知名度 (23:11)

「第40屆香港電影金像獎頒獎典禮」本周日（17日）舉行，影帝影后之爭備受矚目，其中最佳女主角的戰况非常激烈，除了《智齒》的劉雅瑟先後憑該片今年在「香港電影評論學會大獎」及「香港電影導演會」奪最佳女演員被睇高一線，兩位影后級人馬《奪冠》鞏俐及《媽媽的神奇小子》吳君如的實力亦不能忽視，另外兩位對手還有《馬達‧蓮娜》周秀娜、《梅艷芳》王丹妮，未知最後獎項誰屬！

劉雅瑟接受《明報》訪問時，直認希望登上金像獎影后寶座。她分析自己若能勝出，除運氣較好，在華語電影裏沒有比她更慘的女演員，她為拍《智齒》簽下「不公平」合約，當中有一條款「如果覺得我不合適，他（導演）就可以把我換調」。她說自己首次收到這種合約，感到驚訝及很大壓力，擔心拍攝其間被易角；不過，因她很想跟導演鄭保瑞合作，故沒想過不接拍。

她直指片中角色「王桃」很難演，並透露以拍最後一部電影的心態演出，全力以赴豁出去，「如果《智齒》成為我演藝生涯中最後一部作品，我覺得非常值得。『王桃』這角色有別於其他女性角色，她是沒有任何社會身分，她的存在是自己一個人，差不多不靠任何人存在在這個世界上。不過有一點遺憾，現在再想『王桃』這個角色可以更多面、更複雜，再拍可以多演她背後的東西」。

劉雅瑟苦等13年才做女主角，她希望藉着提名及獲獎，讓更多人知道她的存在，有更多演出機會。出道接近20年的劉雅瑟，星途跟「王桃」一樣歷盡辛酸，曾兩度想放棄拍戲，退出娛樂圈，「我18歲一個人到北京尋找機會，待了7年完全沒有工作，那刻就想回老家湖南。幸運地被我遇到《致我們終將逝去的青春》，當時希望電影上映後，讓人家知道我還在演戲，豈料因批文問題，一等就4年，其間拍一些小作品和配角之類，我又萌生去意。但因為不甘心，覺得既然做了演員，希望有幾部好的作品留下來給觀眾，才咬緊牙關堅持到現在」。

對於一眾影后對手，劉雅瑟覺得個個都很強，都是勁敵。事實上，吳君如日前憑《媽媽的神奇小子》成為民選影后，鞏俐則於去年以《奪冠》在「第27屆香港電影評論學會大獎」獲最佳女演員。首次拍戲便入圍爭影后的王丹妮就未敢睇好自己，她表示沒想過會攞獎，能入圍及電影有口碑已很開心。

（即時娛樂）