被網民斥騎劫衛蘭個唱 鍾舒漫感不開心：但大家評語合理 (12:20)

衛蘭（Janice）一連3場紅館《BE STILL LIVE 2022演唱會》，昨晚（11日）圓滿結束，Janice與衛詩、鍾舒漫、鍾舒祺、Shimica及Reanne合唱《所以我愛》，尾場鍾舒漫不再分享失聲經歷，只簡單地說：「其實要多謝Janice邀請我和大家一齊經歷，令我找到個breakthrough，不過我的故事不是重點，重點是Janice想將BE STILL這個信息和大家講，就用唱歌和大家分享。」

對於鍾舒漫被網民斥騎劫了她的演唱會，Janice力撐好姊妹：「其實是我邀請她分享，不過可能她太激動及感動，忽略了時間，任誰聽到這些話都會不開心，我叫她不要理，不用太介意，她用心出來分享，在台上分享自己脆弱一面不容易。」

鍾舒漫坦言看到被斥的報道後感到不開心，她說：「真心理解網民說法，回想亦嬲自己分享時，有點亂和緊張，但同時亦是因與製作團隊溝通錯誤，以為要講15分鐘，我當然不覺得在別人個騷要講自己嘢，是Janice覺得我的經歷，很配合演唱會主題，她覺得好我不介意分享，引起大家這反應我很理解，雖然不開心，但也覺得大家的評語合理，其實Janice經常鼓勵我，這個女仔非常好。」

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（即時娛樂）