「折骨BEN」拍出道歌MV 克服畏高初嘗吊威也 成就解鎖 (12:54)

以「折骨舞」稱冠的趙祥誠（BEN）正式加盟寰亞唱片出道，首支單曲《粉身碎骨》亦推出，MV同步上架。由於場景布局多變，除了跳舞還加入武術，MV拍了足足24小時，消耗大量體力，BEN終於嘗試期待已久的吊威也，他表示成就解鎖，甚至忘記對畏高的恐懼。

BEN說：「《粉身碎骨》呢首歌係講一個人，為咗鍾意嘅人或事去到好盡，甚至粉身碎骨，好壯烈和淒美感覺。第一次聽到首歌嘅Demo時，感覺好舒服，尤其副歌部分，而且Rap嘅詞同我嘅意念和跳舞好有關聯。」

第一次擁有真正屬於自己的歌曲和MV，BEN興奮說：「以前參加比賽時，都係團體合作，而今次MV由歌曲到所有場景、服裝，台前幕後都係為我而做，感覺好正！我要非常多謝所有工作人員和設計今次MV故事嘅團隊，辛苦大家！」

《粉身碎骨》MV中，BEN與女飛賊爭奪寶物，在佈置成鳥居的場景大打出手，初嘗吊威也滋味的他說：「下半身被威也戚住，大髀位有啲痛，加上我本身有畏高，心情好緊張。有啲動作以為自己OK，但其實係NG，吊住嘅時候因為手腳都離地，頸和腰都要更加出力，為咗做啱表情，我忘記咗畏高嘅恐懼。雖然吊威也超級難，但自小睇古裝劇、電影、科幻戲，見到演員吊威也，我一直都好想嘗試，終於成就解鎖！」

（即時娛樂）