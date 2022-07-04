MIRROR被分上下弦 Edan稱各有天賦 Stanley拍游水戲貼紙遮紋身 (13:49)

MIRROR成員呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）及王智德（Alton），於ViuTV劇集《I SWIM》合作，齊齊騷肌展泳姿，雖然被外界分為上下弦，但他們表示隊友間無分上下，只要等到機會來臨，相信12子將來會共同置身上弦之列。

Edan表示原本也想不到可以擔演劇中角色，因首輪試鏡後，導演似乎覺得他不適合，亦以為公司知道他本身熱愛籃球，會安排他於同期拍攝的《季前賽》演出，他說：「但劇組可能仍找不到適合的演員，便安排我再試鏡，才決定由我來演，花姐（經理人黃慧君）都擔心我沒時間操肌和練水，會做得不好，但我覺得機會來了，就一定要去試，如果驚做不好就不做，就什麼都不用做，亦沒可能保證自己會做得好，很慶幸接拍這角色，這次很不似我本人，零搞笑。」

Stanley表示同樣沒想過被導演馮志強選中演出，因不懂游水又有紋身，兼且角色要扮學生，他說：「我的心態純粹是喜歡導演之前電影，去試鏡與對方見見面，估不到他這樣也睇中我，我當然死都要練啦！」

Stanley與Alton異口同聲指最難忘是試穿校服，比只穿泳褲更尷尬，Stanley笑道：「真的倒抽一口涼氣，幸只有兩場校服戲，多數是穿泳褲，游水時就要用貼紙遮紋身。」

MIRROR 12子被外界分為上下弦，今次由上弦的Edan擔正，Edan認為自己只是好彩被選中演港版《大叔的愛》角色，才突然間有很多機會，他說：「每一位也很有天賦，都是等一個機會發光發亮，去讓大家認識，相信將來會有更多機會，讓大家見到我們每一位不同面貌，我們12個是沒有分上下弦的。」

Stanley對此看得甚開，他說：「好現實，我明的，有些成員揹得起票房，是很正常的，我要做的就是繼續沉澱好演技，當有機會便立即可以把握，很慶幸公司一直給我機會演出去試。」

Alton就認為即使被指下弦，擁有的都很多，亦有很多機會，上下弦之說只是一個比較，他說：「只要不將這個比較，放在別人身上，永遠和自己去比，如果要和別人比較的話，就要比得遠一點，如和湯告魯斯比，所以要懂得不要擺錯自己的位置，擺錯就會不開心。」

（即時娛樂）