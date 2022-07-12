童時愛上你｜孖張振朗熱吻超浪漫 高海寧自認小朋友性格 (14:11)

高海寧和張振朗在昨晚播出的《童時愛上你》上演吻戲。（大會提供）

由高海寧﹑張振朗﹑陳展鵬和糖妹（黃山怡）等合演的《童時愛上你》，昨晚（11日）一集Ding哥（張振朗飾）和雷紫彤Amanda（高海寧飾）大放閃光彈，劇情講到紫彤在露營時，意外被蛇咬後，突然回復記憶，遂把握機會與Ding哥在天台盡訴心中情。

原來紫彤很早以前就與Ding哥邂逅過，當時工作壓力爆煲的紫彤，獨自行山時迷路，正當她想放棄時，Ding哥剛好在附近參與野外定向路過，紫彤靠着Ding哥的「一點光」重新振作。紫彤又親揭其經營的化妝品牌名字由來，之後兩人情深一吻，Ding哥問：「惜我係彤彤定Amanda？」紫彤則回答得很有意思：「係對你有記憶嘅雷紫彤！」可惜紫彤翌日醒來後，又變回只有8歲心智的彤彤。

高Ling笑言8歲的彤彤相對較容易演：「有朋友直情話彤彤就係高Ling，我本身都有小朋友性格，好真、好開心同白癡！反而最難演係彤彤扮Amanda，首先係小朋友扮大人，加上因為跳拍嘅關係，要好熟個劇本，好清晰每個階段要做啲咩先得，每場都要計算用幾多成彤彤、幾多成Amanda，好複雜！」

為了演好「彤彤」，高Ling花了不少心機，她說：「唔想彤彤出嚟效果好作狀同懶可愛，做小朋友最緊要係真實，所以要唔好諗咁多，當諗得太多嘢就會勒住勒住。最尾我說服咗自己，做番彤彤要做嘅嘢就OK，反而愈放做出嚟效果就愈真。」

（即時娛樂）