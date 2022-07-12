呂爵安收起喜感演好勝隊長 被批咬字不清 Edan接受批評稱繼續改善 (15:18)

呂爵安在新劇《I SWIM》演Cool爆又好勝的泳隊隊長，雖然被批咬字欠清楚，但Edan接受批評﹑虛心受教。（Ig圖片/明報製圖）

由呂爵安（Edan）﹑魏浚笙（Jeffrey）﹑邱士縉（Stanley）﹑王智騫﹑歐鎮灝﹑吳啟洋﹑王智德﹑袁澧林及吳海昕等合演的ViuTV劇集《I SWIM》，昨晚（11日）正式首播。Edan今次改戲路，收起喜感及搞笑Tone，演一名Cool爆﹑好勝又正經的泳隊隊長「李馬榮」。

不少網民看完首集後，留言指見到不一樣的Edan﹑讚他有型又夠Chok，亦有「前夫」讚劇集好看，但同時亦有網民指Edan咬字不清﹑語速及節奏方面尚待改善，有網民指要追字幕才知道Edan說什麼，亦有網民寫道：「其實就係有呢啲盲撐嘅fans，粒星先會自滿唔進步，真心唔睇字幕8成都聽唔到你講乜，唔好喺自己個同溫層自己沾沾啦，咁樣點行演員嘅路？係，係好努力，冇人否認過，但做得唔好就係唔好。 #講真話有咁難咩 #愛之深責之切。」

Edan亦虛心受教及接受批評，他回覆該網民：「放心，我全部都睇到的，多謝你們的意見，會繼續改善。」

Edan亦在Instagram貼劇照，並寫道：「這絕對是自己其中一套感受最深的作品，無論是角色上，練水操肌游凍水，還是和台前幕後所有的相處，都好像是昨天的事一樣，所以我真的期待了很久。

很期待看到充滿著青春熱血感動的劇情，很期待每一場的游泳戲，很期待看到每一位角色的轉變，而自己最期待及緊張的當然是李馬榮的演出。

我對上一個在電視出現的角色，就是剛剛好過了一年的《大叔的愛》裏的田田，而這次的李馬榮，絕對能稱得上是田田的相反吧，所以對自己來說，的確是一個很大的挑戰，但老實說，真的挺喜歡李馬榮這個角色的。

感言便留待遲一點再說吧，希望大家這次會對我有不一樣的感覺，也希望能夠看到我和李馬榮的成長吧！」

（即時娛樂）