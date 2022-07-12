全家拍《雷神奇俠4》基斯大曬片場父女溫馨合照 (17:39)

「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）早前出席《雷神奇俠4：愛與雷霆》首映禮時稱10歲女兒India會客串一角，扮演反派「屠神者」戈爾（基斯頓比爾飾）的女兒Love，戈爾最後戰死沙場，臨終前向雷神託孤，片尾他帶着Love一起闖蕩宇宙，保護銀河和平。基斯曾向導演泰卡韋迪迪（Taika Waititi）表示，如果能夠父女一起拍戲「感覺應該很美妙」，於是坐言起行，親自為女兒India拍片試鏡，最終贏得角色，基斯笑言愛女屬於本色演出，「反正她在家都是跟我鬥氣，正好跟Love一樣」。基斯頓比爾大讚基斯是「廿四孝爸爸」，每次India演出，他都在場為女兒打氣。基斯的8歲孖仔Tristan與Sasha，以及太太艾莎柏德琪（Elsa Pataky）亦有份在片中客串。

今日凌晨基斯漢斯禾夫更新社交媒體，公開兩張與女兒India在片場的合照。其中一張，基斯一身雷神打扮，站在綠幕前，女兒India還是BB，坐在地上，仰望着爸爸，另一張則是基斯抱着現年10歲的India。基斯留言表示，兩張照片其一是女兒首次到片場，另一張則是與India在《雷神奇俠4》拍攝現場的合照，還形容India「她是我最喜愛的超級英雄」。這帖文在短短11小時，吸引超過428萬人畀讚。

另一方面，導演泰卡韋迪迪表示，如果基斯漢斯禾夫再演雷神的話，他一定會執導《雷神奇俠5》。

（即時娛樂）