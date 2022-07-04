MIRROR官方手燈正式面世 每支盛惠360元 網民反應兩極 (18:56)

有網民表示想買，但亦有網民認為「好過去搶」。（Ig截圖）

人氣男團MIRROR將於7月25日起在紅館開騷，官方社交網日前公布演唱會周邊產品，包括T恤、毛巾、Boxset、應援扇、tote bag、帽等，其中有BABY MIRROR的T恤尚未公布價錢，有粉絲估計買齊所有產品，動輒要過千元。

今天（12日）MIRROR官方社交網公布，MIRROR官方手燈正式面世，經過反覆測試及改良，可以在今次演唱會同步推出。官方手燈有齊12隻MIRROR成員專屬燈色，除了可以手動切換燈色外，在演唱會現場還可以跟隨中央控制指令變化，配合節奏及舞台效果而自動切換燈色。

就算安在家中收看直播的鏡粉（粉絲暱稱），亦可將手燈連接MakeALive app，手燈同樣可以隨着中央控制指令自動變色。為了鏡粉MIRO和演唱會觀眾可優先入手，首批手燈將會全部在位於The ONE的MIRO Pop-up Store及紅館現場發售。

該手燈售價為360元，包含手燈一支、專屬掛繩一條及收納袋一個，而此產品不包含電池。

對於手燈面世，不少網民留言意見不一，有人表示終於等到，並讚好靚；但亦有網民指「有啲貴」兼「瘋狂搶錢」、「嘩，360蚊一支，天團五月天之前先賣緊50-60蚊支，你哋真係好勁呀！」、「$360 MIRO = 全港最大水魚」。

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（即時娛樂）