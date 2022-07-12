SF9輝映模特兒夢碎 轉戰戲劇 澯熙恨演壞人 遇心儀對象即硬軚 (19:56)

由韓國人氣男團SF9「演技擔當」澯熙和「上位小花」姜旻兒主演的Viu Original原創青春偶像劇《Miracle》，已於「黃Viu煲劇平台」播映。

近年SF9積極開拓事業版圖，9位成員在不同界別各領風騷，其中「忙內Line」（年紀最小成員）的澯熙和輝映，則透過戲劇演出吸人氣，2人去年在《Imitation》碰頭，不過當時澯熙僅以客串形式亮相，幸好2人在偶像劇同台，並由澯熙飾演世界級明星、輝映則是萬人迷模範生。

作為SF9的「忙內Line」，澯熙和輝映早於出道前，結下深厚感情，除了經常相約在地鐵站見面，現在還拍住上受訪，輝映連續3年驚喜現身澯熙生日直播，不過澯熙卻爆料對方因貪圖方便，而入讀就近高中，令2人不能成為同學，對此輝映解釋：「那時候我的夢想是當模特兒，所以打算申請翰林藝高的模特兒系，但是個子沒長高，那時大概只有174CM，跟我一起報讀的朋友都是183CM，因為還在練習演戲，便決定報讀演技科。」

童星出身、演戲經驗長達10年的「前輩」澯熙，過去曾先後扮演宋仲基、李善均、孔明等演員的少年時期。當被問到經常飾演人生艱苦角色時，澯熙笑言：「不會特別想要變成這樣安靜憂鬱的人，以後當然想演更加活潑角色，也想試試演壞人。」但是自言Man爆的他，面對異性時卻是木訥「鋼鐵直男」：「我在異性面前，非常不會表現自己，到目前為止也不知道要怎麼表現，感覺（遇上對象）我什麼都不會做。」

（即時娛樂）